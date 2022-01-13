Глава счётной палаты: «К плановой экономике уже никогда не вернемся»

2022-01-13T08:26:45+03:00 2022-01-13T08:26:45+03:00 https://echo.msk.ru/news/2965466-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Глава счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике и к Госплану. К регулированию цен власти могут обращаться в исключительных случаях. Сдерживание действует не более 2-3 месяцев. Затем возникают диспропорции в экономике и «снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются».



Также Алексей Кудрин назвал «обсуждаемым вопросом» возврат инфляции в России к 4%. В 2021 году этот экономический показатель составил 8,39%. Всплеск инфляции, по мнению главы счётной палаты, произошел из-за глобальных процессов. «Нам не нужно защищаться от мировых процессов. Потому что эти отклонения, как правило, не имеют долгосрочного характера или же не преобладают в большинстве товаров», — сказал Кудрин.