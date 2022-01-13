Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал усилить мониторинг интернета для предупреждения экстремизма и терроризма. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Глава следкома предложил повысить автоматизацию и наладить контакт с работодателями. Сделать это необхоодимо из-за растущей преступности среди переселенцев. Ранее Бастрыкин требовал ввести геномную регистрацию мигрантов.