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08:06, 13 января 2022

Бастрыкин потребовал усилить мониторинг интернета для предупреждения экстремизма и терроризма

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал усилить мониторинг интернета для предупреждения экстремизма и терроризма. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Глава следкома предложил повысить автоматизацию и наладить контакт с работодателями. Сделать это необхоодимо из-за растущей преступности среди переселенцев. Ранее Бастрыкин требовал ввести геномную регистрацию мигрантов.


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