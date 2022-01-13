На Камчатке Минздрав начал проверку по факту смерти 18-летней девушки

Министерство здравоохранения Камчатки начало проверку по факту смерти 18-летней девушки, которая скончалась 11 января скончалась в одной из больниц региона. В социальных сетях активно распространяется информация, что причиной смерти могла стать вакцинация. Эксперты ставят эту версию под сомнение. Министерство сообщает, что девушка привилась первым компонентом 18 ноября 2021 года, после чего девушка начала жаловаться на самочувствие. После второй прививки ее госпитализировали через 5 дней с предварительным диагнозом «инсульт». При этом, в Минздраве отметили, что причиной смерти могла стать хроническая болезнь, а не вакцина.