2022-01-13T07:42:02+03:00 2022-01-13T07:42:02+03:00 https://echo.msk.ru/news/2965460-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В 14 из 17 регионов Казахстана отменен «красный» уровень террористической опасности, сообщает пресс-служба КНБ РК. Антитеррористическая операция продолжается в Алма— Ате, Алматинской и Жамбылской областях. В остальных субъектах обстановка стабилизировалась.



За время беспорядков в Алма-Ате задержали около 2 тыс. человек, сообщает информационный центр комендатуры города. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.



В связи с прекращающимися беспорядками свою работу начал Алма-Атинский аэропорт. Комитет гражданской операции объявил о первом прибывшем в город международном рейсе. Посадку там совершил самолет из турецкого курортного города Анталья. Утром 13 января самолет вылетел и из Алма-Аты.