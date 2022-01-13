В 14 из 17 регионов Казахстана отменен «красный» уровень террористической опасности
За время беспорядков в Алма-Ате задержали около 2 тыс. человек, сообщает информационный центр комендатуры города. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.
В связи с прекращающимися беспорядками свою работу начал Алма-Атинский аэропорт. Комитет гражданской операции объявил о первом прибывшем в город международном рейсе. Посадку там совершил самолет из турецкого курортного города Анталья. Утром 13 января самолет вылетел и из Алма-Аты.