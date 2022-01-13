Миротворческий контингент ОДКБ начал покидать Казахстан и передал охрану стратегических объектов военным Казахстана

Вывод войск должен пройти в течение 10 дней, сообщает телеканал «Хабар 24». На данный момент в Казахстане находится около 2000 военных из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.



В сообщении канала отмечается, что силы ОДКБ не принимали участия в боевых действиях, а охраняли стратегические объекты в Алма-Ате и прилегающих к городу районах. Вместе с этим Комитет национальной безопасности сообщил, что Красный уровень террористической угрозы отменён в 14 регионах Казахстана, включая Нур-Султан.