Здание департамента полиции в Алма-Ате в ночь на 6 января подверглось атакам 27 раз

Все атаки, которые проходили ночью с 8 до 5, были отражены, — сообщила пресс-секретарь ведомства изданию Sputnik Казахстан. По ее словам, здание штурмовали люди с боевым оружием и гранатами. Она назвала штурм полицейских здание спланированным.



В начале января в Казахстане начались акции протеста из-за повышения цена на сжиженный газ. В некоторых городах они переросли в массовые беспорядки.