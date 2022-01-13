В Красноярске эвакуируют посетителей торговых центров после сообщений о минировании

Как сообщает Интерфакс-Сибирь, утром 13 января в Красноярске началась эвакуация людей, которые находились в торговых центрах. Очевидцы пишут, что это происходят якобы из-за сообщений о минировании.



На данный момент в помещениях работают сотрудники оперативных служб. Они никак не комментируют эту ситуацию.