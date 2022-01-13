Лидер республиканской партии не стал отвечать на вопросы спецкомитета о штурме Капитолия

Члены комитета предлагали Кевину Маккарти ответить добровольно, сообщает ТАСС. Однако конгрессмен не стал этого делать, так как считает, что комитет не проводил легитимного расследования, и единственная его задача — навредить политическим оппонентам.



Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года сторонниками Трампа, которые были не согласны с результатами выборов президента США 2020 года.