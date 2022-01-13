Бастрыкин предлагает вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

По мнению главы Следственного комитета, это позволит ужесточить контроль за оборотом и использованием гражданского оружия.. Сейчас эта инициатива находится на этапе межведомственного обсуждения, приводит слова Александра Бастрыкина РИА Новости.



Поводом для этого предложения стали массовые убийства в российских учебных заведениях с использованием огнестрельного оружия, которые случились в 2021 году.