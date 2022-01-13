Венесуэла, Иран и Судан временно лишились права голоса в Генассамблее ООН

Это связано с долгами по взносам. Как передает ТАСС, всего в уведомлении значатся 11 государств— должников. Венесуэле нужно выплатить 40 миллионов долларов, Ирану – 18 миллионов, обе страны находятся под западными санкциями. Судан, где в прошлом году произошел военный переворот, должен ООН 300 тысяч долларов.