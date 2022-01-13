Мэр Киева Кличко заявил CNN, что Украина «готовится к любому случаю» из-за российских войск рядом с границей

«Если эскалация усилится… Мы должны быть готовы защищать нашу независимость и целостность нашей страны — и гражданская оборона также должна быть готова. Мы надеемся, что этого никогда не произойдет, это наихудший вариант, но мы должны быть готовы», — сказал Кличко в эфире CNN.

Он также добавил, что за последние несколько лет погибли более 13 тысяч украинцев, были оккупированы Луганск и Донецк.

«Все ясно понимают, что без поставок оружия в этот регион, финансовой поддержки и пропаганды этот конфликт никогда бы не случился. Все происходит под контролем Российской Федерации», — добавил мэр Киева.