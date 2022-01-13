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04:04, 13 января 2022

Гинцбург ожидает поступление в оборот вакцины для подростков «Спутник М» на следующей неделе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что Минздрав и Центр, который он возглавляет, «жесточайшим образом» относится к контролю вакцины.

Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет, ее применение будет добровольным. Согласие на вакцинацию должны будут дать родители или законные представители подростка.


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