Госкомиссия по итогам испытаний рекомендует принять ракету «Циркон» на вооружение ВМФ России

Испытания должны продолжиться в 2024 году после двух успешных пусков осенью 2021 года, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в ВМФ России. В НПО машиностроения, где разрабатывают и производят ракеты, отказались комментировать эту информацию.



В августе 2021 года на форуме «Армия-2021» был заключен контракт на поставку ракет «Циркон» Министерству обороны.