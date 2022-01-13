Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на космодроме в Байконуре будут не рады новому министру информации Казахстана

Об этом руководитель российской госкорпорации написал в «Твиттере». Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал взгляды нового министра Казахстана Аскара Умарова русофобскими и подчеркнул, что ведомство не будет с ним взаимодействовать ни по одному вопросу.
2022-01-13T03:31:57+03:00
2022-01-13T03:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:31, 13 января 2022
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