Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на космодроме в Байконуре будут не рады новому министру информации Казахстана

Об этом руководитель российской госкорпорации написал в «Твиттере». Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал взгляды нового министра Казахстана Аскара Умарова русофобскими и подчеркнул, что ведомство не будет с ним взаимодействовать ни по одному вопросу.