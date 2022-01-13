Власти Швеции считают действия России одной из причин высоких цен на газ

Министр энергетики Хашаяр Фарманбар заявил, что шведские потребители не должны страдать из-за российского поведения на европейском рынке энергетики, — приводит его словам американское агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что власти Швеции выделили почти 700 миллионов долларов на помощь жителям страны, которые столкнулись с ростом цен на энергию. На таких мерах настаивала шведская оппозиция. Российские власти и «Газпром» отрицают обвинения в свой адрес, связанные с ростом в прошлом году биржевых цен на газ в Европе.