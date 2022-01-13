ВОЗ зафиксировала максимальную с начала пандемии скорость распространения коронавируса

За сутки в мире заразились почти 3 миллиона 400 тысяч человек. Это впервые, когда число новых инфицированных за день превысило 3 миллиона.
Такие высокие темпы заболеваемости связывают с крайне заразным штаммом коронавируса «омикрон».
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За сутки в мире заразились почти 3 миллиона 400 тысяч человек. Это впервые, когда число новых инфицированных за день превысило 3 миллиона.
Такие высокие темпы заболеваемости связывают с крайне заразным штаммом коронавируса «омикрон».