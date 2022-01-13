Федеральная торговая комиссия США требует от Meta продать Instagram и WhatsApp

Meta уже попыталась добиться отказа рассматривать этот иск, однако федеральный судья сам отказал корпорации, сообщает «Голос Америки», который власти РФ считают иноагентом. Обязать Meta продать Instagram и WhatsApp требуют в рамках антимонопольного законодательства.



В Белом доме решение судьи встретили положительно, поскольку президент Джо Байден считает, что США нужно больше конкуренции в этой индустрии.