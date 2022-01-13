Кадыров потребовал от ингушей определить степень его «вины и наказания», если они считают его своим врагом

В обращении он потребовал объяснить, что ингуши хотят с ним сделать: «избить, изгнать, убить», — передает ЧГТРК «Грозный» содержание речи Кадырова в прямом эфире на странице своего помощника.



Кадыров также заявил, что готов «спросить» с тех, кто пытается очернить его честь, если ингуши не предъявят обоснованных обвинений. Заявление главы Чеченской республики связано с конфликтом из-за пограничных территорий между Чечней и Ингушетией.