Президент считает, что это делается в интересах его политических оппонентов, сообщают РИА Новости. В конце прошлого года в Сербии прошли массовые акции протеста из-за добычи лития австралийско-британским концерном Rio Tinto. Демонстранты требовали отмены соглашения, заключенных с концерном.
Протесты сопровождались блокадой трасс, происходили инциденты с насилием.
Вучич: Экопротесты в Сербии спонсируют западные организации
Президент считает, что это делается в интересах его политических оппонентов, сообщают РИА Новости. В конце прошлого года в Сербии прошли массовые акции протеста из-за добычи лития австралийско-британским концерном Rio Tinto. Демонстранты требовали отмены соглашения, заключенных с концерном.