Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:01, 13 января 2022

Вучич: Экопротесты в Сербии спонсируют западные организации

Президент считает, что это делается в интересах его политических оппонентов, сообщают РИА Новости. В конце прошлого года в Сербии прошли массовые акции протеста из-за добычи лития австралийско-британским концерном Rio Tinto. Демонстранты требовали отмены соглашения, заключенных с концерном.

Протесты сопровождались блокадой трасс, происходили инциденты с насилием.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 58 6 5765 12.01
Новости

Россия готова перейти к политике сдерживания НАТО, если альянс предпримет аналогичные шаги, — предупреждают в Москве Об этом заявил представитель российской делегации на встрече Россия-НАТО, замглавы МИДа Александр Грушко…

5 120 6 12729
Новости

Песков: Россию беспокоит любое расширение НАТО НАТО — это не институт развития, НАТО — это инструмент конфронтации, — подчеркнул Песков…

5 80 6 9342
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 218 6 26227 08.01
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 78 6 9577 11.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 70 6 9852 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 75 6 10902 12.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не знаете, за что хвататься? Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот…

5 116 6 17400 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 87 6 12931 07.01
Новости

Гинцбург: «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса Вопрос необходимости его адаптации к «омикрону» будет решен через две недели, добавил глава центра им. Гамалеи…

5 62 6 9402
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 87 6 13328 10.01
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 270 6 42242 07.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 582 6 93413 11.01
Новости

Молодому человеку, бросившему файер в полицейских на несогласованной акции в Москве, дали 5 лет колонии Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова…

5 35 6 5605
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы, это не ваша сфера влияния Во всех сюжетах со стороны США всего-то лишь и только желание «притереться» и «поруководить». А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана…

5 115 6 20252 11.01
Новости

Александр Грушко: Встреча Россия-НАТО выявила много расхождений между сторонами по фундаментальным вопросам Таким образом прокомментировал итоги сегодняшних переговоров руководитель российской делегации…

5 61 6 11327

Популярное за неделю

Новости

В США опубликован законопроект о санкциях против российского президента Ограничения должны вступить в силу в случае агрессии РФ в отношении Украины…

5 71 6 35411
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 94 6 108056 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 49 6 9254 11.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 333 6 387803 06.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Казахстан, Путин, Назарбаев, Токаев, Лукашенко… Казахстан, Путин, Назарбаев, Токаев, Лукашенко… Развалины СССР объявили сезон охоты на государства и страны. Казахстанские события жестко проехались по мозгам России…

5 93 6 94045 10.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9388975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5134966

Сегодня в эфире