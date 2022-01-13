Вучич: Экопротесты в Сербии спонсируют западные организации

Президент считает, что это делается в интересах его политических оппонентов, сообщают РИА Новости. В конце прошлого года в Сербии прошли массовые акции протеста из-за добычи лития австралийско-британским концерном Rio Tinto. Демонстранты требовали отмены соглашения, заключенных с концерном.



Протесты сопровождались блокадой трасс, происходили инциденты с насилием.