Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю может предстать перед судом в США

Суд в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против него иск. Американка Вирджиния Джуфре обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется, передает ТАСС.



Судья не согласился с доводами адвокатов принца, которые настаивают, что Джуфре ранее заключила соглашение с бизнесменом Джеффри Эпштейном и отказалась от судебного преследования его самого и его знакомых, включая принца Эндрю. Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Финансист покончил с собой в камере.