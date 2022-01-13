Французская полиция задержала мужчину в связи с убийством британской семьи в Альпах в 2012 году

Его адвокат считает арест необоснованным, поскольку его клиент уже был оправдан в 2015 году после того, как с ним говорили как со свидетелем, сообщает France 24. Он заявил, что позиция арестованного остается прежней: он был на прогулке и не пересекался с этой семьей.



Вместе семьей был застрелен французский велосипедист, который, по-видимому, наткнулся на место происшествия.