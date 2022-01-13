Штамм «омикрон» с высокой долей вероятности станет последней мутацией вируса

Скорее всего, затем он уйдет в « какую-то другую популяцию», об этом сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.



По его мнению, ограничительные меры могут оказаться больше не нужны, так как вирус является «живой» вакциной и не повысит летальность. «Этим надо пользоваться, но с умом», — заключил Жемчугов.