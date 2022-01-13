Журналист местного телевидения спросил Вучича, почему Сербия закупает вооружения вместо того, чтобы получить их, вступив в Североатлантический альянс. На это президент ответил, что Сербия закупает только оборонительные вооружения, а не наступательные.
Он добавил, что Белград больше не допустит применять военную силу против сербского населения, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО, поскольку развивает собственную армию для самозащиты
Журналист местного телевидения спросил Вучича, почему Сербия закупает вооружения вместо того, чтобы получить их, вступив в Североатлантический альянс. На это президент ответил, что Сербия закупает только оборонительные вооружения, а не наступательные.