Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО, поскольку развивает собственную армию для самозащиты

Журналист местного телевидения спросил Вучича, почему Сербия закупает вооружения вместо того, чтобы получить их, вступив в Североатлантический альянс. На это президент ответил, что Сербия закупает только оборонительные вооружения, а не наступательные.



Он добавил, что Белград больше не допустит применять военную силу против сербского населения, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.