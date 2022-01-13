В Великобритании помилуют ранее осужденных за однополую связь

Как сообщила глава МВД Прити Патель, помилование получат те граждане, которые вступили в сексуальную связь по обоюдному желанию и достигли на тот момент 16 лет.

«Я надеюсь, что расширение схемы помилования и игнорирования каким-то образом поможет исправить ошибки прошлого и убедить членов ЛГБТ-сообщества в том, что Британия — одно из самых безопасных мест в мире, которое можно назвать домом», — сказала Патель.с

Кроме того, все записи о судимости будут удалены.

О плане помилования Великобритания объявила в 2016 году, который назвали «Закон Тьюринга». По нему посмертное помилование получили тысячи мужчин.