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00:36, 13 января 2022

США ввели санкции за закупку товаров для оружейных программ КНДР

Они направлены против шести северокорейцев, одного россиянина и российской фирмы, пишет агенство Reuters. В Минфине США заявили, что эти меры нужны, чтобы предотвратить продвижение оружейных программ КНДР. Это первые подобные санкции против Северной Кореи, которые ввели США вводят при Байдене.

Американская сторона утверждает, что санкции являются следствием шести запусков северокорейских баллистических ракет, которые были произведены с сентября.


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