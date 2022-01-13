Основной причиной смерти полицейских в США второй год подряд стал COVID-19

В общей сложности 458 офицеров погибло при исполнении служебных обязанностей, из которых 301 от коронавируса. Они заразились непосредственно во время службы, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет Национального мемориального фонда правоохранительных органов США.



Согласно отчету, этот год стал самым смертоносным с 1930 года, когда в последний раз число погибших полицейских превышало 300 человек.