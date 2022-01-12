США и Япония договорились работать совместно против китайской военной угрозы, — Hong Kong Herald

Заявление прозвучало после онлайн-конференции глав Министерств иностранных дел и обороны обеих стран по вопросам безопасности в Азии на фоне растущей военной мощи Китая. Японская сторона выразила переживания по поводу возможной оккупации Тайваня Китаем.

«Они договорились работать вместе для сдерживания и, если необходимо, реагирования в случае дестабилизирующей деятельности в регионе», — говорилось в заявлении.

Глава МИД КНР сказал, что Китай выступает против вмешательства других стран во внутренние дела КНР.