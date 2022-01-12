Токаев дал восемь месяцев на восстановление основных объектов в Алма-Ате

Об этом он заявил в эфире канала «Хабар 24». Ранее президент Казахстана Токаев пообещал восстановить город в кратчайшие сроки. По его словам, Алма-Ата станет еще лучше, чем была.



Городу был нанесен сильный урон после массовых беспорядков, в которые переросли протесты в связи с двукратным ростом цен на сжиженный газ в Казахстане. В результате для их подавления в страну были введены войска стран членов ОДКБ.