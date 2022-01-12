США осуждают Китай за отмену авиарейсов из-за роста числа пассажиров с коронавирусом

В Министерстве транспорта отметили, что действия Китая несовместимы с обязательствами по соглашению о воздушном транспорте, сообщает информационное агентство Reuters. По словам представителям министерства, США взаимодействуют с китайской стороной по этому вопросу и сохраняют за собой право применить «соответствующие регулирующие меры».