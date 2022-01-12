Стеклянная дверь упала на двух посетителей концертного зала парка «Зарядье»

Их здоровью в данный момент ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе площадки агентству ТАСС. Гендиректор площадки Ольга Жукова сказала, что в первую очередь, было важно оценить физическое состояние людей и оказать им помощь. По ее словам, «скорая» приехала быстро.



Сообщается, что дверь упала из-за поломки пластиковой втулки, находящейся на оси верхней петли. Дверь уже на месте, а другие проверяют специалисты.