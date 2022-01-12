Руководство Азербайджана высказало претензии к работе российских миротворцев

Это связано с визитом зарубежных политиков в Карабах. Среди недавних инцидентов официальный Баку назвал поездку в регион кандидата в президенты Франции Валери Пикресс. Она посетила столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Азербайджан назвал эту поездку незаконной. Как сказал сегодня президент республики Ильхам Алиев, они неоднократно официально высказывали российской стороне недовольство, когда случались подобные инциденты. В то же время, Алиев заверил, что в целом российские миротворческие силы оказывают в Карабахе позитивное влияние и выполняют важную функцию.