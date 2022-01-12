Банк ВТБ подтвердил несанкционированное списание средств у пользователей системы оплаты прохода в метро по лицу. В системах авторизации кредитной организации произошел сбой, из-за которого пострадали пользователи приложения «Метро Москвы», сказали в пресс-службе ВТБ газете РБК. В банке пообещали вернуть все списанные средства. И даже вручить пользователям, которых затронул сбой, небольшие сувениры. Сообщения о проблемах с системой Face Pay появились сегодня в социальных сетях. Некоторые пользователи пожаловались, что у них многократно списали деньги, даже после того, как они отключили саму систему.