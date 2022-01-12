Страны Прибалтики попросили НАТО увеличить военное присутствие альянса на своей территории

Эстония, Латвия и Литва попросили руководство НАТО увеличить военное присутствие альянса в Балтии. Это должно стать сдерживающим фактором для России на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сказали агентству Reuters в эстонском правительстве. По данным агентства, вопрос о возможном увеличении военного контингента в Прибалтике может быть рассмотрен уже в следующем месяце. Три бывших советских республики попросили об усилении военного присутствия на фоне переговоров альянса и России, которые прошли сегодня в Бельгии.