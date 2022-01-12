Литва расторгает контракт на перевозку белорусского калия

Соглашение прекращает действовать с февраля. Как пояснили в Вильнюсе, договор между Литовскими железными дорогами и белорусским предприятиям противоречит интересам национальной безопасности страны. Этот договор уже вызвал скандал в прибалтийской республике. Из-за него готовность уйти в отставку объявили министры иностранных дел и транспорта. Соглашение было подписано весной 2018 года. Отношения между Вильнюсом и Минском ухудшились в 2020 на фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии.