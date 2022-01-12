Россия готова перейти к политике сдерживания НАТО, если альянс предпримет аналогичные шаги, — предупреждают в Москве

По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, дальнейшее нагнетание ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. В Брюсселе сегодня прошли переговоры представителей альянса и России. Грушко, который возглавляет делегацию, отметил, что противоположная сторона пытается заставить Москву заниматься проблемами времен «Холодной войны» вместо того, чтобы объединить усилия для работы над новыми долгосрочными задачами. Одним из центральных требований Кремля остается отказ НАТО от дальнейшего расширения за счет новых членов, однако, и представители альянса, и американская сторона говорят, что принцип открытых дверей является основополагающим для международной организации.