Международное энергетическое агентство обвинило Россию в причастности к газовому кризису в Европе

Глава этой организации Фатих Бироль заявил, что Москва сдерживала объемы поставок газа в период повышенной геополитической напряженности, — пишет британская газета Financial Times. Бироль уверен, что российская сторона может увеличить поставки энергоносителей в Европу как минимум на треть. На сегодняшний день хранилища в Европе заполнены газом лишь на половину. Это ниже по сравнению с обычным в январе уровнем. Цены на газ в Европе начали расти в конце прошлого года, в декабре они доходили до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Между тем, в Кремле отвергали обвинения в причастности к кризисной ситуации.