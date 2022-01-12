Сразу несколько крупнейших интернет-компаний заплатили штрафы за отказ переносить в Россию личные данные граждан

Компания Google, а также администрации сервисов WhatsApp и Facebook выплатили в России уже около 22 млн руб. штрафов. Их назначили за отказ хранить персональные данные россиян на территории страны, рассказали в Роскомнадзоре. Еще один сервис, Twitter, по словам чиновников, от оплаты штрафов отказывается. В ведомстве добавили, что требование о хранении данных уже выполнили более 600 иностранных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Samsung и другие. В прошлом году крупнейшие интернет-компании были оштрафованы также за отказ удалять информацию, которая запрещена в России. Сообщалось, что в том числе власти требовали удалять сообщения об акциях в поддержку политика Алексея Навального.