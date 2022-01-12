В России с начала года подорожали сахар, подсолнечное масло, яйца и гречка

Информация о повышении цен на эти категории продуктов следует из данных Росстата. Кроме того, выросла стоимость на морковь, картофель, репчатый лук и яблоки. В то же время, как обращает внимание агентство РИА Новости, цены на куриное мясо с начала года даже немного снизились. Инфляция в стране по итогам прошлого года составила чуть менее 8,5%. Как писала газета РБК , она оказалась выше официального прогноза и даже ожиданий аналитиков.
2022-01-12T20:09:17+03:00
2022-01-12T20:09:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:09, 12 января 2022
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