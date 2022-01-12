Z Архив новостей новости
5 13 6 608
20:09, 12 января 2022

В России с начала года подорожали сахар, подсолнечное масло, яйца и гречка

Информация о повышении цен на эти категории продуктов следует из данных Росстата. Кроме того, выросла стоимость на морковь, картофель, репчатый лук и яблоки. В то же время, как обращает внимание агентство РИА Новости, цены на куриное мясо с начала года даже немного снизились. Инфляция в стране по итогам прошлого года составила чуть менее 8,5%. Как писала газета РБК , она оказалась выше официального прогноза и даже ожиданий аналитиков.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Песков: Россию беспокоит любое расширение НАТО НАТО — это не институт развития, НАТО — это инструмент конфронтации, — подчеркнул Песков…

5 77 6 8639
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 218 6 26090 08.01
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 74 6 9453 11.01
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 71 6 9651 10:12
8читать ;смотреть
Новости

Гинцбург: «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса Вопрос необходимости его адаптации к «омикрону» будет решен через две недели, добавил глава центра им. Гамалеи…

5 50 6 6931
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 70 6 9839 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не знаете, за что хвататься? Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот…

5 91 6 13437 14:12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 87 6 12897 07.01
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 87 6 13302 10.01
8читать ;смотреть
Новости

Молодому человеку, бросившему файер в полицейских на несогласованной акции в Москве, дали 5 лет колонии Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова…

5 33 6 5130
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 541 6 88956 11.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 253 6 42083 07.01
Новости

Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии россиянам на сумму, превышающую уровень инфляции Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в видео-формате…

5 59 6 9787
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 65 6 12131 06.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы, это не ваша сфера влияния Во всех сюжетах со стороны США всего-то лишь и только желание «притереться» и «поруководить». А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана…

5 107 6 20145 11.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Украинская война становится реальностью Хозяева страны смотрятся в зеркало Соловьева и Симоньян, в свои же федеральные каналы и хотят им верить: что все в порядке, что все только и думают, как бы «наказать бандеровцев»...

5 35 6 6554 19:08

Популярное за неделю

Новости

В Сенате США предложили ввести санкции лично против президента Владимира Путина Санкции, которые вступят в силу в случае вторжения России на Украину, предполагают целый спектр мер, часть из которых уже была озвучена…

5 104 6 21030
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 94 6 107253 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 39 6 8633 11.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 332 6 387319 06.01
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело не в сжиженном газе. Дело в назарбаевщине, в порочности системы. Система у них забавная. Вот музей. Но назначает директора музея и определяет входные билеты мумия, которая лежит в витрине третьего этажа…

5 29 6 103388 05.01
#слушать 54:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9388836
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5134816

Сегодня в эфире