Александр Грушко: Встреча Россия-НАТО выявила много расхождений между сторонами по фундаментальным вопросам

Замминистра иностранных дел Александр Грушко уверен, что дальнейшее расширение альянса отрицательно повлияет на европейскую безопасность. Оно создает неприемлемые риски для России, и Москва будет этому противостоять, — подчеркнул замглавы МИД.

Грушко также обвинил НАТО в том, что альянс выделяет огромные ресурсы для сдерживания России. Со своей стороны, глава американской делегации, замгоссекретаря Уэнди Шерман сказала, что Вашингтон и Брюссель не намерены отказываться от основополагающего принципа открытых дверей для новых членов альянса.