В США опубликован законопроект о санкциях против российского президента

Члены Сената США опубликовали законопроект о новых санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины. Документ был разработан под руководством главы сенатского комитета по международным делам, демократа Боба Менендеса. Он предполагает санкции в отношении российских структур, а также высокопоставленных военных и государственных деятелей, включая президента Владимира Путина, — передает агентство Reuters. Также в документе говорится об отключении России от международных платежных систем и всех возможных мер для остановки газопровода «Северный поток 2». В Кремле ранее неоднократно отвергали обвинения в подготовке вооруженного вторжения на Украину.