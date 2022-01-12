ВОЗ: 90 стран не достигли цели по вакцинации от ковида 40% населения

Более половины стран, по данным Всемирной организации здравоохранения, не достигли цели по вакцинации от коронавируса 40% населения. 36 государств не смогли привить даже 10% граждан, — подчеркнули в руководстве международной структуры. ВОЗ, как заверяют ее представители, предпринимают все необходимые усилия для решения проблем, которые связаны, в том числе, с поставками препаратов и хранением вакцин. Ранее в руководстве ВОЗ обвинили богатейшие страны в том, что именно они забирают себе большую часть мирового объема вакцин от коронавируса.