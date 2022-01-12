Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России и одной российской организации

Их обвиняют в связях с северокорейским руководством. В документе ведомства говорится о том, что запретительные меры вводятся против гражданина России Романа Алара и компании «Парсек». Она зарегистрирована в Москве. Чем занимается эта структура – не уточняется. В санкционный список внесли также несколько граждан КНДР, которые проживают в Китае или в России. Такие меры связаны с нарушениями режима нераспространения, — пояснили в Минфине.