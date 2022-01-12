Венди Шерман: Украине и Грузии предстоит большая работа для достижения стандартов НАТО

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Совета Россия-НАТО оценила, насколько Грузия и Украина соответствуют стандартам альянса. Шерман подчеркнула, что организация открыта для вступления в нее других стран.

Решение о принятии отдельных государств в Североатлантический альянс принимается самостоятельно и независимо от требований, выдвигаемых российской стороной. Об этом ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Венди Шерман, альянс видит перспективной последующую работу с Россией.