Бывшего мэра Ставрополя задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию

По словам белорусских пограничников, он предъявил поддельные документы. Кроме того, выяснилось, что экс-чиновнику было запрещено покидать страну. В 2014 году его приговорили к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. Он вышел по УДО. Имени задержанного в ведомстве не назвали пресса пишет, что речь идет о бывшем главе ставропольской администрации Игоре Бестужем.

