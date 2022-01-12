Генсек альянса Столтенберг: переговоры Россия-НАТО были сложными, обсуждалась тема Украины

Переговоры НАТО с РФ были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины, — сказал генеральный секретарь организации Столтенберг. В НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, отметил он. Альнс заинтересован в обсуждении с РФ контроля над вооружениями, кибербезопасности, транспарентности, а также — темы восстановления работы представительств. Вновь звучали призывы к деэскалации Россией ситуации вокруг Украины. В альянсе заверяют о наличии информации о дислокации российских войск на западных границах. По словам генсека, важно было начать диалог вопреки имеющимся разногласиям между сторонами. Делегация альянса предложила организовать серию встреч по вопросу об ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Однако, по словам генсека НАТО, Россия дала понять, что не готова обсуждать график переговоров.