Директор театра: «Ленком» готов к проверкам со стороны СК

Руководство московского театра Ленком готово к новым финансовым проверкам со стороны Следственного комитета. Как сказали в администрации учреждения культуры агентству ТАСС, больше года назад их проверяли сотрудники департамента культуры Москвы. Каких-либо нарушений они не выявили. Ранее сообщалось, что в СК пожаловался телеведущий Андрей Караулов, у которого возникли вопросы к некоторым контрактам театра.