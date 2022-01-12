Директор театра: «Ленком» готов к проверкам со стороны СК

Руководство московского театра Ленком готово к новым финансовым проверкам со стороны Следственного комитета. Как сказали в администрации учреждения культуры агентству ТАСС, больше года назад их проверяли сотрудники департамента культуры Москвы. Каких-либо нарушений они не выявили. Ранее сообщалось, что в СК пожаловался телеведущий Андрей Караулов, у которого возникли вопросы к некоторым контрактам театра.
2022-01-12T16:29:54+03:00
2022-01-12T17:10:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:29, 12 января 2022
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