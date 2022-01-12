В Сенате США предложили ввести санкции лично против президента Владимира Путина

Американские конгрессмены планируют в ближайшие часы обнародовать законопроект о новых санкциях против России. Они предлагают ввести запретительные меры в персональном отношении Владимира Путина.

Санкции, которые могут вступить в силу в случае вторжения России на Украину, предполагают целый спектр мер, часть из которых уже была озвучена. Помимо представителей военных и политических кругов, банковской системы и системы СВИФТ, они будут касаться лично Владимира Путина. В чем они будут состоять конкретно газета Washington Post, которая разместила материал, не указывается, приводятся слова одного из сенаторов Роберта Менендеса, который намерен тем самым направить Президенту России четкое послание о том, что не нужно обрушивать экономику своей страны и жертвовать жизнями граждан для того, чтобы перерисовать карту Европы.

Напомним, что ранее газета The New York Times писала о том, что может быть введен запрет на экспорт в Россию электроники т бытовой техники – как то смартфоны, холодильники и стиральные машины.

The Washington Post пишет, что Белый дом намерен поддержать инициативу конгрессменов-демократов.