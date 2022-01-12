Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии россиянам на сумму, превышающую уровень инфляции

Глава государства озвучил поручение в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в видео-формате. Владимир Путин заметил, что решение уже принятое кабинетом ранее, не компенсирует увеличившиеся расходы пожилых россиян.

Напомним, что планировалась увеличить размеры выплат на шесть с небольшим процентов, тогда как инфляция по предварительным оценкам выросла более чем на восемь. Президент сказал, что необходимо изменить размер пенсий с небольшим зазором, то есть на 8,6 процентов. Тем самым, средняя пенсия увеличится на 1400 рублей. Таким образом, средний размер пенсии после индексации составит почти 19 тысяч рублей. Ранее в Министерстве труда отметили, что с учетом индексации пенсионеры в январе получили пенсии на 11 процентов больше, чем месяцем ранее. Минтруд учел и единовременную выплату, которую получили россияне.

В Совете Федерации заявили, что закон может быть принят до конца января, а индексация будет проведена задним числом с 1 января.