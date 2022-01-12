Премьер-министр Британии принес извинения за вечеринки на Даунинг-стрит в период жестких ограничений из-за ковида

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за вечеринки на Даунинг-стрит в период жестких ограничений из-за ковида. Глава кабинета заявил, что считал их «рабочими мероприятиями».

Джонсон выразил сожаления в связи с участием в нескольких увеселительных мероприятиях в период, когда в стране действовал режим общенациональных ограничений, а все массовые собрания из-за распространения инфекции были запрещены. Премьер Великобритании, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о готовности взять на себя ответственность за проведение вечеринки и за то, что этому не нашлось иной альтернативы. При этом лидер парламентской оппозиции потребовал отставки Джонсона, но премьер отказался сложить полномочия, так как пока идет проверка. Ранее в британской прессе появился текст приглашения на одну из таких вечеринок. Адресатами стали около ста человек, а получателям письма предлагалось «воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом» в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. На фоне разгоревшегося скандала уровень поддержки главы кабинета существенно снизился.

Борис Джонсон ранее сам распорядился организовать внутреннюю проверку, а пресс-секретарь премьера Аллегра Страттон была вынуждена оставить свою должность.