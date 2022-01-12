Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения

Это сообщает адвокат Петра Порошенко. Его слова передает РИА Новости. Оснований для принудительного задержания бывшего президента Украины, как заверила его защита, нет. Адвокат Порошенко напоминает, что его подзащитный готов добровольно появиться в суде.